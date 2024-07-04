Медведев перефразировал Трампа и призвал американцев сделать Россию великой

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем обращении по случаю Дня независимости США напомнил американцам о Гражданской войне в XIX веке и заявил, что через призму этого конфликта они должны оценивать происходящее на Украине. Пост с обращением опубликован в Telegram-канале политика.

По словам Медведева, российско-украинский конфликт — это, по своей сути, гражданская война, в которой россияне отстаивают независимость в борьбе против «новых нацистов», которым помогают европейские страны и США. Итогом конфликта, по мнению Медведева, должно стать возрождение великой России.

«Хей, американцы! Перефразируя вашего Трампа, Make Russia Great Again (сделайте Россию снова великой — Прим. ред.)!» — заключил Медведев.

Слова Медведева отсылают к предвыборному лозунгу экс-президента США Дональда Трампа «Make America Great Again», который тот активно использовал во время кампании 2016 года. С 2012 года также зарегистрирован Трампом в качестве торговой марки.

В своем обращении Медведев также написал о том, что в США может в скором времени разразиться новая гражданская война.

Ранее Медведев заявил о «ядерной русофобии» у премьера Эстонии.