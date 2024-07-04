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Си Цзиньпин призвал страны ШОС противостоять внешнему вмешательству

Си Цзиньпин: страны ШОС должны вместе противостоять внешнему вмешательству

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Страны — члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны вместе противостоять попыткам внешнего вмешательства в дела государства и помогать друг другу. Об этом на саммите ШОС заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение Китая.

«(Государства ШОС — прим. ред.) должны сообща противостоять внешнему вмешательству», — отметил он (цитата по РИА Новости).

До этого Си Цзиньпин счел, что ШОС находится на правильной стороне истории и занимает очень важное место в мире. Он также отметил, что в настоящее время человечество находится на перепутье истории, а изменения в мире ускоряются.

Си Цзиньпин также заявлял, что Китаю и России необходимо и дальше укреплять всестороннее стратегическое сотрудничество и противостоять внешнему вмешательству, а также сохранять дружеские отношения в нынешней непростой геополитической ситуации.

Ранее Белоруссия стала полноправным членом ШОС.

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