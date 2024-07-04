Покушение на премьера Словакии переквалифицировали в теракт

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо переквалифицировали в теракт. Об этом сообщил генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Обвиняемого сегодня предупредили об изменении правовой квалификации деяния, в котором он был обвинен», — написал Жилинка.

На основании доказательств уголовное дело будет квалифицировано как особо тяжкое преступление — теракт, добавил он.

Покушение на Фицо произошло 15 мая. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Премьер был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Словацкий премьер сообщал, что намерен вернуться к исполнению своих обязанностей к концу июня — началу июля. 1 июля министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что состояние Фицо настолько улучшилось, что он активно принимал участие в обсуждениях, которые проходили на прошлой неделе.

Ранее Фицо рассказал о своем отношении к совершившему на него покушение.