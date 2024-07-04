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В Польше рассказали о ключевых темах предстоящего саммита НАТО

МО Польши: одной из главных тем саммита НАТО станет военная помощь Украине

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Shutterstock

Предоставление военной помощи Украине станет одной из ключевых тем саммита Североатлантического альянса, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. Об этом заявил глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире Польского телевидения.

«Поддержка Украины. Это будет один из ключевых пунктов переговоров», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

По словам министра обороны Польши, также одной из главных тем саммита НАТО станет выполнение странами альянса своих обязательств по повышению расходов на оборону.

3 июля глава МИД Польши заявил, что Радослав Сикорский заявил, что страна планирует создать второй учебный центр Североатлантического альянса на своей территории с целью обучения солдат ВСУ.

В конце июня сообщалось, что партия бронетехники армии Соединенных Штатов переброшена на новые склады НАТО на американской военной базе, которая расположена на западе Польши.

На полигоне, который располагается в 400 километрах от границы с Украиной, в будущем появятся до 85 танков, 190 бронированных машин, в том числе M2 Bradley, артиллерийские орудия и самоходные гаубицы, уточнили в издании.

Ранее большинство европейцев выступило против отправки своих военных на Украину.

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