Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль рассмотрит предложение ХАМАС о прекращении огня

Reuters: кабинет министров Израиля обсудит предложение ХАМАС о прекращении огня

close
100%
Israeli Defence Forces/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вечером проведет заседание кабинета безопасности, на котором будет обсуждаться предложение палестинской группировки ХАМАС о возможном прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации израильского премьера.

По информации источника, перед заседанием кабинета Нетаньяху также проведет консультации со своей командой по переговорам о прекращении огня.

До этого американский телеканал CNN, ссылаясь на израильский источник, сообщал, что Израиль и ХАМАС находятся на грани заключения рамочного соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

ХАМАС требует полного прекращения огня. 3 июля сообщалось, что глава группировки в секторе Газа Яхья Синвар, местоположение которого остается тайной, активно влияет на ход переговоров.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами