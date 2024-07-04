Израиль рассмотрит предложение ХАМАС о прекращении огня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вечером проведет заседание кабинета безопасности, на котором будет обсуждаться предложение палестинской группировки ХАМАС о возможном прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации израильского премьера.

По информации источника, перед заседанием кабинета Нетаньяху также проведет консультации со своей командой по переговорам о прекращении огня.

До этого американский телеканал CNN, ссылаясь на израильский источник, сообщал, что Израиль и ХАМАС находятся на грани заключения рамочного соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

ХАМАС требует полного прекращения огня. 3 июля сообщалось, что глава группировки в секторе Газа Яхья Синвар, местоположение которого остается тайной, активно влияет на ход переговоров.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.