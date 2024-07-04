Медведев заявил о «предчувствии гражданской войны» в США

Сегодняшняя ситуация в США напоминает середину XIX века, когда противоречия в стране вылились в гражданскую войну. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Слишком видны мрачные параллели с сегодняшним днем. Включая «предчувствие гражданской войны», — написал Медведев.

Он отметил, что, несмотря на бурное празднование Дня независимости, гражданская война 1861–1865 года — событие, итоги которого «для среднестатистического заокеанского обывателя куда важнее».

До этого постпред РФ при ООН Небензя заявил, что примет приглашение на празднования по случаю Дня независимости США, если оно официально поступит.

4 июля в США отмечается День независимости. В этот день в 1776 году Второй Континентальный конгресс принял Декларацию независимости, в результате которой 13 английских колоний были преобразованы в Соединенные Штаты Америки.

Ранее Лукашенко поздравил американцев с Днем независимости.