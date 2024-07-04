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Армения готова поднять уровень отношений с США до стратегического партнерства

Пашинян: Армения готова к стратегическому партнерству с США

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Армения готова поднять уровень отношений с Соединенными Штатами до стратегического партнерства. Об этом говорится в послании премьер-министра страны Никола Пашиняна президенту США Джо Байдену по случаю празднования в США Дня независимости.

«Приверженность дальнейшему расширению нашего сотрудничества в области демократических реформ, укрепления экономической и энергетической устойчивости, правосудия, борьбы с коррупцией, безопасности и в других сферах нашла отражение в концепции повышения стратегического диалога между Арменией и США на уровень стратегического партнерства», — отметил Пашинян в послании.

По словам премьера Армении, Ереван придает важность роли США в урегулировании ситуации в регионе.

До этого заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин заявил, что Запад своим приглашением Азербайджана и Армении на саммит НАТО хочет оторвать их от сотрудничества с Россией.

Отвечая на соответствующий вопрос, дипломат заявил, что это еще один пример попыток американцев распространить свое деструктивное влияние на все регионы мира. «Вашингтон ставит задачу оторвать наших друзей, соседей от сотрудничества с Россией», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Армения ведет переговоры о строительстве новой АЭС с США.

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