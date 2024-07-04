Команда Байдена приняла ультиматум демократов против политика

Ряд представителей Демократической партии выдвинули ультиматум к команде действующего президента США Джо Байдена и самому политику, согласно которому им в кратчайшие сроки необходимо доказать пригодность последнего к участию в выборах. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, растущая обеспокоенность главных спонсоров и старших партийных стратегов, включая нескольких советников Байдена, заставила президента в последние дни начать обращаться к союзникам. Политик признает, что находится в трудном положении и ему необходимо доказать избирателям, что он готов к ко второму президентскому сроку.

Газета отмечает, что даже безупречные выступления на предстоящей неделе не смогут спасти Байдена, если в результатах публичных и внутренних опросов появятся «существенные трещины».

Накануне агентство Reuters сообщало, что 25 членов палаты представителей от Демократической партии после неудачного выступления Байдена на дебатах с Дональдом Трампом готовятся призвать его не бороться за президентский пост.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что союзники США по НАТО будут внимательно наблюдать за состоянием Байдена на саммите альянса в Вашингтоне.