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Лавров прокомментировал вступление Белоруссии в ШОС

Лавров: Союзное государство должно участвовать в международных процессах

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Россия заинтересована в том, чтобы Белоруссия как часть Союзного государства участвовала во всех международных процессах. Так глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным прокомментировал принятие Белоруссии в состав ШОС на саммите организации в Астане.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах», — подчеркнул Лавров.

Соответствующий документ о принятии Белоруссии в состав организации подписали главы государств ШОС на саммите в Астане 4 июля.

С 3 по 4 июля в столице Казахстана проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Президент РФ в первый день конференции провел несколько двусторонних встреч, включая переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Путин и Лукашенко пообщались «на ногах» на саммите ШОС.

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