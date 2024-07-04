Лавров прокомментировал вступление Белоруссии в ШОС

Россия заинтересована в том, чтобы Белоруссия как часть Союзного государства участвовала во всех международных процессах. Так глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным прокомментировал принятие Белоруссии в состав ШОС на саммите организации в Астане.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах», — подчеркнул Лавров.

Соответствующий документ о принятии Белоруссии в состав организации подписали главы государств ШОС на саммите в Астане 4 июля.

С 3 по 4 июля в столице Казахстана проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Президент РФ в первый день конференции провел несколько двусторонних встреч, включая переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Путин и Лукашенко пообщались «на ногах» на саммите ШОС.