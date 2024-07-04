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Лукашенко поздравил американцев с Днем независимости

Президент Белоруссии Лукашенко поздравил американцев с Днем независимости

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил американцев с Днем независимости, сообщила его пресс-служба.

«Беларусь всегда исходила из важности конструктивных контактов с Соединенными Штатами Америки, а период истории, когда такие контакты преобладали, демонстрировал их бесспорную пользу для двух государств», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что белорусские власти ценят усилия американцев, которые «по-человечески, от души помогали [Белоруссии] в борьбе с нацизмом, послевоенном восстановлении страны, преодолении последствий аварии в украинском Чернобыле».

Лукашенко призвал народ США «заглянуть за горизонт» и составить личное впечатление о Белоруссии, несмотря на «политические стереотипы».

До этого постпред РФ при ООН Небензя заявил, что примет приглашение на празднования по случаю Дня независимости США, если оно официально поступит.

4 июля в США отмечается День независимости. В этот день в 1776 году Второй Континентальный конгресс принял Декларацию независимости, в результате которой 13 английских колоний были преобразованы в Соединенные Штаты Америки.

Ранее Лукашенко назвал возможные цели западных стран на Украине.

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