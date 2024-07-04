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Куба обвинила газету WSJ во лжи из-за сообщений о военной базе КНР в стране

МИД Кубы обвинил WSJ во лжи после сообщений о базе КНР на Кубе

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Alexandre Meneghini/Reuters

Министр иностранных дел Кубы Бруно Паррилья обвинил американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) и издание Wall Street Journal во лжи из-за публикации материала, где утверждается о якобы постройке Китаем базы на Кубе для слежки за США. Об этом министр написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«CSIS и WSJ обманывают, настаивая на существовании китайских военных баз на Кубе. В то же время они игнорируют [информацию о наличии] более 800 американских баз во всем мире», — написал он.

В начале июня газета Wall Street Journal утверждала, что Куба и КНР достигли секретного соглашения с целью постройки на острове базы для осуществления слежки за США.

По информации газеты, на Кубе может появиться объект, который позволит прослушивать и перехватывать электронные сообщения на юго-востоке США, где находятся военные базы страны. Кроме того, он даст возможность отслеживать перемещение американских военных кораблей. Базу разместят на расстоянии примерно 100 км от штата Флорида.

По мнению чиновников из США, с помощью этого разведывательного объекта Китай сможет вести сигнальную разведку, в том числе мониторинг информационных каналов, таких как электронная почта, телефонные звонки и спутниковая связь.

По информации источников, китайские власти заплатили Кубе за согласие на строительство базы несколько миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Китай хочет создать военный учебный центр на Кубе.

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