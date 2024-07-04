Экс-советник Пентагона предупредил о рисках войны внутри США

Власти США получат войну внутри самих Соединенных Штатов, если будут и далее игнорировать ситуацию на южной границе страны. Об этом на YouTube-канале Danial Davis / Deep Dive заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Прямо сейчас все игнорируют ситуацию на границе», — подчеркнул Макгрегор.

По его словам, ситуация с нелегальными мигрантами на границе США и Мексики настолько серьезна, что может начаться полномасштабная война. Как считает Макгрегор, положение усугубляется тем, что у движения «Хезболла» есть своя ячейка в Мексике.

«Здесь у нее (войны. — прим. ред.) больше шансов начаться, чем где-либо еще», — отметил Макгрегор.

До этого вице-президент национального совета пограничников США Арт Дель Куэто заявил, что утверждение главы Белого дома Джо Байдена о поддержке его политики американскими пограничниками не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что в США ускорят высылку нелегалов — просителей политического убежища.