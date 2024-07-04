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Российский посол в Вашингтоне заявил, что США продолжают курс на войну

Дипломат Антонов: администрация США продолжает курс на войну

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U.S. Marines/Global Look Press

Администрация США, питая иллюзорные мечты о стратегической победе над Россией, продолжает курс на войну. Об этом в Telegram-канале российского дипломатического представительства в Вашингтоне заявил посол Анатолий Антонов.

Дипломат, комментируя решение Вашингтона о выделении Киеву очередной военной помощи в размере почти $2,5 млрд, назвал бесперспективным накачку оружием «агонизирующего режима» президента Владимира Зеленского.

Посол подчеркнул, что новые американские вооружения не снизят накал борьбы России за освобождение Украины, а лишь приведут к новым потерям среди мирного населения, включая женщин и детей.

Антонов отметил, что США балансируют на грани конфликта с Россией, которая является крупнейшей ядерной державой. В Вашингтоне не задумываются о глобальных последствиях катастрофы, которая приближается из-за недальновидной и опасной политики администрации США.

Отсидеться за океаном не получится, резюмировал посол.

До этого США объявили о новом пакете помощи Украине, который включает ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ рассказал, как США приближают катастрофу на Украине.

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