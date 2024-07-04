Представителя кабмина Франции избили перед выборами

Несколько людей напали на официального представителя французского правительства Приску Тевено и активистов партии «Возрождение» в департаменте О-де-Сен во время расклейки плакатов перед вторым туром парламентских выборов. Об этом сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Об этом пишет Le parisien.

Вечером кандидата Приску Тевено и членов ее команды атаковали четверо людей в коммуне Медон, когда они занимались распространением предвыборной информации. Газета отметила, что такие проявления насилия и угроз несовместимы с демократией.

По данным Parisien, Тевено была в сопровождении своего заместителя Виржини Ланло и двух активистов. Ланло и одного из активистов, по сообщениям, атаковали самокатом, и оба были госпитализированы. Четверо людей были задержаны, один из них совершеннолетний, а остальные - несовершеннолетние. Тевено подала жалобу в полицию Медона.

После первого тура выборов Тевено получила 39,9% голосов в 8-м избирательном округе департамента и вышла во второй тур.

Первый тур внеочередных парламентских выборов во Франции прошел 30 июня 2024 года, второй тур пройдет 7 июля. Выборы были назначены в июне 2024 года, когда президент страны Эмманюэль Макрон распустил Национальное собрание в связи с выборами в Европарламент, на которых французские ультраправые опередили правящую коалицию. Перед этим 218 французских политиков сняли кандидатуры с выборов.

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