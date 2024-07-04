Алиев и Си Цзиньпин обсудили повышение статуса Азербайджана в ШОС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Астане во время саммита ШОС. Как пишет ТАСС, среди прочего они обсуждали статус Азербайджана в ШОС.

«Наши страны являются добрыми друзьями, близкими партнерами, опирающимися на равенство и взаимовыгодное сотрудничество. Китайско-азербайджанские отношения всегда развивались на здоровой и стабильной почве. Сотрудничество между двумя странами дало эффективные результаты и стало более содержательным», — указал Си Цзиньпин.

Обе стороны подписали совместную декларацию, которая поднимает уровень двусторонних отношений до стратегического партнерства. Президент Алиев подчеркнул, что это значительное достижение и призвал к дальнейшему укреплению сотрудничества по всем направлениям.

Глава Азербайджана также выразил радость по поводу роста торговли между странами, отметив, что товарооборот достиг 3 миллиардов долларов и имеет потенциал для дальнейшего роста. Он также сообщил о расширении торговых связей между Азербайджаном и Китаем.

Пекин поддерживает повышение статуса Азербайджана (в настоящее время Азербайджан является партнером по диалогу) в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в следующем году в рамках председательства Китая в организации этому вопросу будет уделено особое внимание.

Алиев подчеркнул, что поддерживает политику «Одного Китая» и выразил важность мультилатерализма и невмешательства во внутренние дела других стран.

Лидеры обсудили также транспортно-логистические возможности Азербайджана, инвестиции в эту сферу, увеличение пропускной способности железнодорожной линии Баку — Тбилиси — Карс и развитие сотрудничества в рамках Среднего коридора.

Ситуация в сфере туризма также обсуждалась, причем Азербайджан односторонне отменил визовый режим для граждан Китая с целью укрепления контактов между народами. Стороны обсудили возможность введения безвизового режима для граждан Азербайджана, чтобы расширить контакты между странами и гражданами.

В Казахстане проходит саммит ШОС. Президент РФ Владимир Путин прилетел в Астану для участия в мероприятии.

Ранее Алиев предложил прекратить работу Минской группы ОБСЕ.