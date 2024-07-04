В Белом доме приветствовали возобновление прямого диалога с Венесуэлой

Вашингтон приветствует возобновление прямых переговоров между США и Венесуэлой. Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на встрече с журналистами, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос корреспондента об идущем диалоге между двумя странами, Жан-Пьер отметила, что администрация США его приветствует. Она подчеркнула, что Белый дом поддерживает чаяния венесуэльского народа и его стремление к демократическому руководству с помощью состязательных и инклюзивных выборов.

До этого сообщалось, что правительство Венесуэлы и администрация США провели первые виртуальные переговоры, во время которых условились продолжить взаимодействие для укрепления доверия и улучшения межгосударственных отношений.

2 июля президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны возобновит прямой диалог с США. По словам главы Венесуэлы, он в течение двух месяцев получал предложения от правительства США о восстановлении переговоров и прямого диалога.

Ранее сообщалось, что американские нефтяники хотят вернуться на рынок Венесуэлы.