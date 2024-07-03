Байден пообещал победить Трампа на выборах

Президент США Джо Байден пообещал остаться в предвыборной гонке, его кампания будет направлена на то, чтобы сдержать последствия неудачного выступления на дебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники.

Об этом Байден заявил в рамках общенационального предвыборного телефонного разговора, в котором также участвовала вице-президент США Камала Харрис.

Глава Белого дома во время звонка признал трудности, с которыми он столкнулся в последнее время, но дал понять, что планирует продолжать баллотироваться и победить Трампа в ноябре 2024 года, говорится в публикации.

До этого стало известно, что американские букмекеры высоко оценивают вероятность выхода действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена из президентской гонки.

На данном этапе американские букмекеры предсказывают победу кандидата от республиканцев, экс-президента Дональда Трампа с вероятностью 62%. При этом шансы Байдена оцениваются гораздо ниже — только 41%.

До этого в США стали принимать ставки на то, кто пронес в Белый дом кокаин.