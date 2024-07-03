Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден пообещал победить Трампа на выборах

CBS: Байден пообещал остаться в президентской гонке

close
100%
Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден пообещал остаться в предвыборной гонке, его кампания будет направлена на то, чтобы сдержать последствия неудачного выступления на дебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники.

Об этом Байден заявил в рамках общенационального предвыборного телефонного разговора, в котором также участвовала вице-президент США Камала Харрис.

Глава Белого дома во время звонка признал трудности, с которыми он столкнулся в последнее время, но дал понять, что планирует продолжать баллотироваться и победить Трампа в ноябре 2024 года, говорится в публикации.

До этого стало известно, что американские букмекеры высоко оценивают вероятность выхода действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена из президентской гонки.

На данном этапе американские букмекеры предсказывают победу кандидата от республиканцев, экс-президента Дональда Трампа с вероятностью 62%. При этом шансы Байдена оцениваются гораздо ниже — только 41%.

До этого в США стали принимать ставки на то, кто пронес в Белый дом кокаин.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами