Путин и Лукашенко пообщались «на ногах» на саммите ШОС

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались «на ногах» в ходе неформального обеда для участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящем в Астане. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», который опубликовал кадры общения глав двух государств.

С 3 по 4 июля в столице Казахстана проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Президент РФ в первый день конференции провел несколько двусторонних встреч, включая переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что переговоры, которые состоялись между Путиным и Си Цзиньпином на полях этого саммита, прошли «прекрасно». По словам министра, лидеры РФ и Китая продемонстрировали по отношению друг к другу полное понимание. Как отметил дипломат, главы двух государств обсудили весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие России и КНР на международной арене: в ООН, БРИКС, ШОС и других форматах.

Ранее Лукашенко назвал Путина своим «старшим братом».