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Появились ставки на выход Байдена из президентской гонки

Букмекеры высоко оценивают вероятность выхода Байдена из президентской гонки

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Elizabeth Frantz/Reuters

Американские букмекеры высоко оценивают вероятность выхода действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена из президентской гонки. Об этом сообщает РИА Новости.

На данном этапе американские букмекеры предсказывают победу кандидата от республиканцев, экс-президента Дональда Трампа с вероятностью 62%. При этом шансы Байдена оцениваются гораздо ниже — только 41%, а для вице-президента Камалы Харрис, которую многие в Демократической партии рассматривают как замену Байдену на выборах, и того ниже — в 37%.

Отдельно принимаются ставки на выход действующего президента из гонки - вероятность этого оценивается в 62%. По данным сайта ставок Polymarket, американцы поставили на это событие уже сотни миллионов долларов.

До этого Белый дом отреагировал на сообщения о раздумьях Джо Байдена о снятии с президентских выборов.

Представительства американского президента назвало сообщение The New York Times ложью.

До этого в США стали принимать ставки на то, кто пронес в Белый дом кокаин.

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