В США объяснили неудачное выступление Байдена на дебатах простудой

В США объяснили неудачное выступление Байдена на дебатах сочетанием простуды и джетлага. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет РИА Новости.

«Это был не лучший его вечер. У него была простуда, он испытывал джетлаг», — сказала она.

Жан-Пьер отказалась соглашаться с утверждением, что на речь Байдена влияют возрастные изменения. Она повторила, что нынешний лидер США не намерен сниматься с президентской гонки.

До этого сообщалось, что экс-президент США Барак Обама предупреждал действующего американского лидера Джо Байдена о сложностях переизбрания для него на фоне провальных дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.

Во время дебатов с Трампом Байден допустил ряд оговорок и ошибок, был неясным в своих заявлениях. Кроме того, его голос был хриплым все мероприятие, временами дрожал, и он начал дебаты особенно тихо. После теледебатов на площадке Байден покинул аудиторию с помощью своей супруги Джилл Байден. Согласно опросу CNN, Дональд Трамп показался более убедительным 67% людей, смотревших дебаты. При этом 57% усомнились в том, что Байден способен занимать президентский пост.

Ранее в Белом доме прокомментировали здоровье Байдена после дебатов.