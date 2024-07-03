МИД РФ назвал виновных в терроре против сотрудников ЗАЭС

Киев и его покровители ответственны за террор против сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Ответственность за террор против сотрудников станции и пренебрежение вопросами безопасности мирных ядерных объектов полностью ложится на киевский нацистский режим, персонально его главарей, а также их западных покровителей», — сказала она.

Большая часть Энергодара осталась без света и воды после атаки ВСУ дронами по подстанции «Радуга». Пострадали восемь сотрудников Запорожской АЭС, оба трансформатора на подстанции получили повреждения.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о тяжелой ситуации в Энергодаре, который остался в значительной мере без электричества.

Пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) сообщила, что после атаки украинского беспилотного летательного аппарата «Радугу» ЗАЭС госпитализирован один сотрудник, еще семь получили ранения.

Ранее в ФМБА оценили уровень радиации на ЗАЭС после атаки ВСУ на Энергодар.