Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не является посредником между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Нет, невозможно», — заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Турция с начала конфликта предлагает свои услуги по посредничеству в урегулировании ситуации на Украине. В 2022 году Россия и Украина были близки к заключению Стамбульского мирного договора — однако по совету экс-премьер-министра Британии Бориса Джонсона Киев принял решение продолжать боевые действия, отказавшись от мира с Россией. Об этом впервые заявил глава президентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия.

До этого Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в казахстанской Астане сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о том, что Турция будет продолжать прилагать усилия для установления мира на Украине.

Ранее член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan Орчун Гёктюрк заявил, что Турция может предложить России и Украине провести мирную конференцию с участием всех сторон для урегулирования украинского конфликта.