Си Цзиньпин высказался о всестороннем стратегическом сотрудничестве России и КНР

Китаю и России необходимо и дальше укреплять всестороннее стратегическое сотрудничество и противостоять внешнему вмешательству. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, передает ТАСС.

«Китай и Россия должны продолжать укреплять всестороннюю стратегическую координацию, противостоять внешнему вмешательству и совместно поддерживать мир и стабильность в регионе», — сказал он.

Лидер КНР также отметил, что Россия и Китай должны сохранить дружеские отношения в нынешней непростой геополитической ситуации.

3 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры, которые состоялись между президентом РФ Владимиром Путиным и Си Цзиньпином на полях этого саммита, прошли «прекрасно». Как отметил дипломат, главы двух государств обсудили весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие России и Китая на международной арене: в ООН, БРИКС, ШОС и других форматах.

Ранее в Турции рассказали, как Россия и Китай создали «кошмар» для Запада.