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На Украине планируют укрепить системы ПВО с помощью США

Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном вопросы укрепления украинской ПВО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном совместную работу в области укрепления украинской противовоздушной обороны и восстановления украинской энергетической системы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я говорил с Блинкеном о нашей текущей работе по укреплению ПВО Украины, а также восстановлению нашей энергетической системы», — заявил глава украинского МИД.

Кулеба добавил, что в ходе обсуждения также были подняты вопросы результатов предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне, который, как ожидается, состоится в июле.

Незадолго до этого сообщалось, что Пентагон выделил Украине пакет военной помощи на сумму $2,3 млрд, включающий дополнительные средства противовоздушной обороны.

В свою очередь в Госдепе США анонсировали «хорошие новости» по ПВО для Украины на саммите НАТО. Источник напомнил, что украинской армии среди прочего «очень хотелось» получить на вооружение дополнительные системы Patriot.

Ранее Зеленский потребовал назвать сроки поставки США ПВО Patriot.

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