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Посол РФ в США: в Белом доме готовы на все, лишь бы затянуть украинский конфликт

Антонов возложил ответственность за эскалацию украинского конфликта на США

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Alexander Zemlianichenko/AP

Белый дом готов на все, чтобы затянуть конфликт на Украине, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Его слова передает РИА Новости.

«В Белом доме готовы пойти на все, лишь бы затянуть конфликт и попытать счастья в преступных военных авантюрах шайки Зеленского. Эти безрассудные действия не останутся безнаказанными. Вся ответственность за эскалацию украинского кризиса ложится на США», — сказал он.

Он подчеркнул, что вся ответственность за эскалацию украинского кризиса лежит на Вашингтоне.

3 июня американский экономист Джеффри Сакс назвал Соединенные Штаты Америки худшим врагом Украины. Он сказал, что США сладкими речами о НАТО и счастливой жизни привели Украину к катастрофе. Сакс отметил, что подобные заявления были «большой иллюзией, которую преподносили Киеву». Экономист подчеркнул, что делалось это не ради Украины, а ради агрессивного внешнеполитического курса Вашингтона.

До этого экс-советник Пентагона, бывший сотрудник ЦРУ Майкл ДиМино заявил, что зацикленность США на помощи Украине и игнорирование ее проблем приведет к катастрофе, Вашингтону необходимо выступить за переговоры для урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось, что США не хотят «допустить недоразумений» в отношениях с Россией.

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