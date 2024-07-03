Лавров назвал прекрасными состоявшиеся переговоры Путина и Си Цзиньпина

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал прекрасными переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Об этом сообщает ТАСС.

Незадолго до этого в Астане завершились двухчасовые переговоры Путина и Си Цзиньпина.

Президент РФ на встрече с лидером КНР заявил, что Россия и Китай действуют в интересах собственных народов, не создавая блоков и союзов. Также российский лидер отметил положительную динамику в торговле России и Китая за первые шесть месяцев 2024 года.

Ранее в Турции рассказали, как Россия и Китай создали «кошмар» для Запада.