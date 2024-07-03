Путин поедет в Казахстан в ноябре

Президент России Владимир Путин принял приглашение президента Касым-Жомарта Токаева посетить Казахстан в ноябре с официальным визитом, совместив его с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает РИА Новости.

Токаев отметил, что визит Путина поддержит набранный темп сотрудничества между Россией и Казахстаном.

«Хочу выразить Вам слова благодарности за приглашение посетить Казахстан с государственным визитом. Конечно, наиболее рационально это сделать в связи с саммитом ОДКБ. Благодарю Вас за приглашение, оно, безусловно, принимается», — заявил Путин.

До этого президент Владимир Путин заявил, что ждет председателя Китая Си Цзиньпина на саммите БРИКС, который пройдет в октябре в Казани.

В настоящее время членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В июне 2024 года желание вступить в объединение выразили сразу несколько стран: Турция, Таиланд, Зимбабве и Никарагуа.

Ранее Медведев заявил о желании многих государств присоединиться к БРИКС.