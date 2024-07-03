Белый дом отреагировал на сообщения о раздумьях Байдена о снятии с выборов

Информация о том, что президент Соединенных Штатов Джо Байден думает над возможностью выхода из предвыборной гонки, является ложью. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс в социальной сети X.

«Заявление является абсолютной ложью. Если бы New York TImes дала нам больше 7 минут на комментарий, то мы сказали бы им об этом», — написал он.

Утром 3 июля Reuters со ссылкой на источники писал, что конгрессмены, представители Демократической партии, намерены обратиться к Джо Байдену с просьбой покинуть президентскую гонку.

До этого член палаты представителей США Ллойд Доггетт (демократ от Техаса) стал первым членом Демократической партии в конгрессе, публично призвавшим Байдена снять свою кандидатуру с выборов 2024 года после провала на дебатах с оппонентом Дональдом Трампом.

До этого сообщалось, что в США возрастает количество представляющих Демократическую партию действующих и бывших чиновников, которые выступают за выход президента Джо Байдена из предвыборной гонки.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что представители Демократической партии заменят Байдена на другого кандидата, это лишь вопрос времени.

Ранее опрос показал, кто из демократов мог бы победить Трампа на выборах.