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США внесли изменения в антироссийские санкции

Минфин: США внесли изменения в санкции против физлиц и организаций из России

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Алексей Филиппов/РИА Новости

США внесли изменения в санкции против физических лиц и организаций из Российской Федерации, добавив предупреждение об угрозе вторичных рестрикций за сделки с ними. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на минфин Соединенных Штатов.

Так, в санкционные списки, в которые включены находящиеся под санкциями граждане РФ и организации из России, ведомством была добавлена следующая формулировка: «Угроза вторичных санкций: смотреть раздел 11 исполнительного указа 14024». Данный раздел дает разрешение министру финансов США при обсуждении с госсекретарем вводить вторичные рестрикции против третьих лиц в случае операций от имени или в интересах подсанкционных россиян и организаций.

3 июля глава Сбера Герман Греф сказал, что любые ограничения, с которыми сейчас сталкивается экономика России, необходимо рассматривать как возможности для дальнейшего развития.

14 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что все санкции, введенные странами Запада в отношении Российской Федерации, должны быть отменены в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине в соответствии с новым предложением Москвы.

Ранее в США оценили борьбу России с санкциями.

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