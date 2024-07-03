Сунак рискует потерять свое место в британском парламенте

Риши Сунак опасается стать первым премьер-министром Британии, лишившимся места в парламенте страны. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники в среде соратников британского премьера.

«Он искренне боится поражения в Ричмонде. Тот факт, что борьба может оказаться очень плотной, сильно бьет по нему. Он напуган и не может поверить, что ситуация дошла до такого», — заявил один из членов окружения Сунака.

Округ Ричмонд на севере Англии является «родным» для Риши Сунака, где он избрался в 2019 году, заручившись поддержкой 63% избирателей. Прогнозы показывают, что оппозиционная Лейбористская партия является фаворитом на предстоящих парламентских выборах.

До этого британский певец сэр Элтон Джон публично выразил поддержку оппозиционной Лейбористской партии и призвал британцев голосовать за нее на грядущих всеобщих выборах 4 июля.

Ранее российский посол назвал неожиданными досрочные выборы в Британии.