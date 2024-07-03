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Завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина

Двухчасовые переговоры Путина и Си Цзиньпина в Астане завершились

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Астане завершились. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры, которые прошли в отеле «Ритц Карлтон», продлились около двух часов.

Путин до этого заявил, что ждет председателя Китая Си Цзиньпина на саммите БРИКС, который пройдет в октябре в Казани. Также российский лидер отметил положительную динамику во взаимной торговле с Китаем за первые шесть месяцев 2024 года. Путин подчеркнул, что Россия и Китай действуют в интересах собственных народов, не создавая блоков и союзов.

До этого в Астане завершились переговоры Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана.

Ранее Путин обсудил поставки энергоносителей в Пакистан.

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