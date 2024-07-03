Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган обратился к Путину по поводу Украины

Эрдоган пообещал Путину дальше прилагать усилия для установления мира на Украине

close
100%
Liesa Johannssen/Reuters

Турция будет продолжать прилагать усилия для установления мира на Украине. Об этом президент Турции Тайип Эрдоган на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в казахстанской Астане сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, передает РИА Новости.

Также Эрдоган пригласил Путина приехать с визитом в Турцию.

Накануне помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Путин на полях саммита ШОС обсудит с Эрдоганом предстоящий визит в Турцию.

До этого турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan («Родина») Орчун Гёктюрк заявил, что Турция может предложить России и Украине провести мирную конференцию с участием всех сторон для урегулирования украинского конфликта.

Ранее в Турции закрывали пляж из-за украинской мины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами