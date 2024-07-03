Эрдоган обратился к Путину по поводу Украины

Турция будет продолжать прилагать усилия для установления мира на Украине. Об этом президент Турции Тайип Эрдоган на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в казахстанской Астане сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, передает РИА Новости.

Также Эрдоган пригласил Путина приехать с визитом в Турцию.

Накануне помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Путин на полях саммита ШОС обсудит с Эрдоганом предстоящий визит в Турцию.

До этого турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan («Родина») Орчун Гёктюрк заявил, что Турция может предложить России и Украине провести мирную конференцию с участием всех сторон для урегулирования украинского конфликта.

Ранее в Турции закрывали пляж из-за украинской мины.