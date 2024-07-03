Си высказался за дружбу Китая с Россией

Россия и Китай должны сохранить дружеские отношения в нынешней непростой геополитической ситуации. Об этом на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.

«В условиях далеко не простой международной ситуации и внешней обстановки нам необходимо сохранить приверженность дружбе, <…> трудиться ради благосостояния народов, приумножать уникальные ценности китайско-российских отношений», — заявил Си.

При этом Си добавил, что перед Россией и Китаем стоит задача выработать новые «драйверы» для развития сотрудничества.

До этого Владимир Путин заявил, что российская сторона отмечает положительную динамику во взаимной торговле с Китаем за первые шесть месяцев 2024 года.

Поставки из Китая в Россию за период выросли на 2,6%, до $24,43 млрд. В обратном направлении поток товаров увеличился на 7,3%, достигнув $32,25 млрд.

Ранее МИД Китая ответил финскому президенту на слова о зависимости России от КНР.