Путин пригласил Си в Казань

Президент России Владимир Путин заявил, что ждет председателя Китая Си Цзиньпина на саммите БРИКС, который пройдет в октябре в Казани. Об этом сообщает ТАСС.

«В этом году мы председательствуем в БРИКС — тоже организация, созданная по нашей с вами инициативе», — заявил Путин в ходе общения со своим китайским коллегой перед началом саммита ШОС в Астане.

Российский президент отметил, что надеется на участие китайского лидера и других лидеров стран – участников БРИКС на саммите в октябре.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В настоящее время членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В июне 2024 года желание вступить в объединение выразили сразу несколько стран: Турция, Таиланд, Зимбабве и Никарагуа.

До этого Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином заявил, что Россия и Китай действуют в интересах собственных народов, не создавая блоков и союзов.

Ранее Медведев заявил о желании многих государств присоединиться к БРИКС.