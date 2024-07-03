Путин заявил о росте торговли с Китаем

Российская сторона отмечает положительную динамику во взаимной торговле с Китаем за первые шесть месяцев 2024 года. Об этом в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Растет торговля. Мы отмечали это и в ходе моего визита в Китай, и сейчас можем еще раз это констатировать. За первое полугодие текущего года мы наблюдаем позитивную динамику», — сказал российский лидер.

В апреле сообщалось, что объем российско-китайской торговли по итогам первого квартала вырос на 5,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года и составил $56,68 млрд.

Поставки из Китая в Россию за период выросли на 2,6%, до $24,43 млрд. В обратном направлении поток товаров увеличился на 7,3%, достигнув $32,25 млрд.

До этого сообщалось о проблемах РФ с оплатой поставок компонентов и наборов для сборки электроники, в том числе серверов, ноутбуков и другой аппаратуры из КНР.

Ранее МИД Китая ответил финскому президенту на слова о зависимости России от КНР.