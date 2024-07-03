Путин заявил, что Россия и Китай действуют в интересах своих народов

Россия и Китай действуют в интересах собственных народов, не создавая блоков и союзов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет ТАСС.

«Наше сотрудничество не направлено против кого бы то ни было: мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов», — сказал он.

Путин также отметил, что российская сторона отмечает положительную динамику во взаимной торговле с Китаем за первые шесть месяцев 2024 года.

В апреле сообщалось, что объем российско-китайской торговли по итогам первого квартала вырос на 5,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года и составил $56,68 млрд.

Поставки из Китая в Россию за период выросли на 2,6%, до $24,43 млрд. В обратном направлении поток товаров увеличился на 7,3%, достигнув $32,25 млрд.

Ранее в Китае заявили о провале попыток США изолировать Россию.