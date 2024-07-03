Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что Россия и Китай действуют в интересах своих народов

Путин: Россия и КНР не создают блоков, а действуют в интересах своих народов

Россия и Китай действуют в интересах собственных народов, не создавая блоков и союзов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет ТАСС.

«Наше сотрудничество не направлено против кого бы то ни было: мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов», — сказал он.

Путин также отметил, что российская сторона отмечает положительную динамику во взаимной торговле с Китаем за первые шесть месяцев 2024 года.

В апреле сообщалось, что объем российско-китайской торговли по итогам первого квартала вырос на 5,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года и составил $56,68 млрд.

Поставки из Китая в Россию за период выросли на 2,6%, до $24,43 млрд. В обратном направлении поток товаров увеличился на 7,3%, достигнув $32,25 млрд.

Ранее в Китае заявили о провале попыток США изолировать Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами