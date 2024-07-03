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В Астане завершились переговоры Путина и Эрдогана

Встреча Путина и Эрдогана в столице Казахстана продлилась около часа

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Sputnik/Reuters

Двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в столице Казахстана завершилась. Переговоры длились около одного часа, передает РИА Новости.

В материале отмечается, что мероприятие состоялось в отеле «Ритц Карлтон». Главы государств беседовали в специальном зале для переговоров.

Утром 3 июля Путин прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие проходит в период с 3 по 4 июля.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в рамках саммита у главы государства запланирован целый ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами. В том числе Владимир Путин намерен провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

К текущему моменту российский лидер уже встретился с монгольским коллегой Ухнаагийн Хурэлсухом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Последний в ходе переговоров пригласил Путина посетить республику с официальным визитом.

Ранее в Кремле рассказали, планирует ли президент РФ встречаться с генеральным секретарем ООН на полях саммита ШОС.

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