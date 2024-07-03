Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган пригласил Путина в Турцию

Эрдоган на встрече с Путиным пригласил его приехать с визитом в Турцию

close
100%
Alexander Zemlianichenko/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом Владимиром Путиным на саммите ШОС в казахстанской Астане пригласил его приехать с визитом в Турцию. Об этом сообщает РИА Новости.

Турецкий лидер в ходе общения со своим российским коллегой призвал его приехать в Турцию «в самом скором времени». В ответ российский лидер заявил, что принимает приглашение Эрдогана и собирается посетить Турцию в ближайшее время.

При этом Эрдоган добавил, что поддерживает с Путиным телефонную дипломатию, и министры двух стран регулярно взаимодействуют на постоянной основе.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проведет целую серию двусторонних встреч с главами других государств.

Путин примет участие в саммите ШОС. Мероприятие состоится в столице Казахстана в период с 3 по 4 июля.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил о планах принять участие в саммите ШОС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами