Эрдоган пригласил Путина в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом Владимиром Путиным на саммите ШОС в казахстанской Астане пригласил его приехать с визитом в Турцию. Об этом сообщает РИА Новости.

Турецкий лидер в ходе общения со своим российским коллегой призвал его приехать в Турцию «в самом скором времени». В ответ российский лидер заявил, что принимает приглашение Эрдогана и собирается посетить Турцию в ближайшее время.

При этом Эрдоган добавил, что поддерживает с Путиным телефонную дипломатию, и министры двух стран регулярно взаимодействуют на постоянной основе.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проведет целую серию двусторонних встреч с главами других государств.

Путин примет участие в саммите ШОС. Мероприятие состоится в столице Казахстана в период с 3 по 4 июля.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил о планах принять участие в саммите ШОС.