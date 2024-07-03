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МИД РФ обвинил Киев в нарушении всех статей конституции Украины

Дипломат Настасьин: Киев нарушил фактически все статьи конституции Украины

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Стрингер/РИА Новости

Украинские власти нарушили фактически все основные положения конституции страны. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин, передает ТАСС.

«Вместо свободного демократического государства Украина превратилась в тоталитарное неонацистское образование, в котором на системной основе нарушаются основные права и свободы человека, а граждане превратились не просто в заложников, а фактически в рабов Банковой», — заявил дипломат.

По его словам, при нынешней власти не осталось ни одной статьи конституции, которая не была бы нарушена.

28 июня депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился в Верховный суд Украины с требованием, чтобы госорган объявил о выборах президента страны. Он отметил, что на Украине продолжающиеся коррупционные скандалы говорят о том, что «власть застоялась», а люди ждут перемен.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что на Западе сейчас не хотят менять президента Украины Владимира Зеленского, на него повесят все непопулярные решения, а потом поменяют.

Ранее украинские социологи сообщили, что в стране растет стремление граждан к переговорам.

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