МИД: Запад хочет «оторвать» Армению и Азербайджан от России

Запад своим приглашением Азербайджана и Армении на саммит НАТО хочет оторвать их от сотрудничества с Россией. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин, передает ТАСС.

Отвечая на соответствующий вопрос, дипломат заявил, что это еще один пример попыток американцев распространить свое деструктивное влияние на все регионы мира. »Вашингтон ставит задачу оторвать наших друзей, соседей от сотрудничества с Россией», — добавил он.

«Навязывание евроатлантистами своих рецептов, далеких от понимания специфики региона, ведет к появлению новых разделительных линий на Южном Кавказе и будет иметь разрушительные последствия не только для этого региона, но и для общеевразийской безопасности в целом. Рассчитываем, что в Ереване и Баку это хорошо понимают», — заявил Настасьин.

1 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании «Армянского демократического форума», в котором принимали участие послы Евросоюза и США, а также представители международных и общественных организаций, заявил, что не считает целесообразным проведение референдума для вступления в Европейский союз, но у народа Армении есть европейские стремления.

В мае Пашинян во время дискуссии на Копенгагенском саммите демократии заявлял, что власти страны хотели бы вступить в Евросоюз уже в текущем году.

До этого в МИД РФ заявляли, что Россия рассматривает прошедшую в Брюсселе встречу в формате «Армения — США — Евросоюз» как очередную попытку втягивания Южного Кавказа в геополитическое противостояние.

Ранее Пашинян оценил консультации с фон дер Ляйен и Блинкеном.