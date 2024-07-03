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В Совфеде поддержали отказ России от участия в ПА ОБСЕ

Совфед единогласно одобрил приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Совет Федерации в ходе пленарного заседания единогласно принял заявление Федерального собрания РФ о приостановке участия российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Об этом сообщается на сайте Совфеда РФ.

«Приходится констатировать, что в сложившихся условиях возможности для продолжения конструктивного диалога в ПА ОБСЕ полностью исчерпаны», — следует из документа.

В ходе заседания было объявлено, что сенаторы РФ и депутаты Государственной думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации Федерального собрания России в ПА ОБСЕ. Также был поднят вопрос о выплате взносов Российской Федерации в бюджет ПА ОБСЕ.

Комитет Госдумы по международным делам внес проект заявления 28 июня. В тексте документа указано, что российская делегация в ПА ОБСЕ под надуманными предлогами неоднократно была лишена права полноценного участия в работе заседаний, а также руководящих органов ассамблеи.

Например, в июне Румыния отказала в визах делегации РФ на сессию ПА ОБСЕ в Бухаресте.

Ранее белорусскую делегацию не пустили в Румынию на сессию ПА ОБСЕ.

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