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Си Цзиньпин высказался о присоединении Казахстана к БРИКС

Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает присоединение Казахстана к БРИКС

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Global Look Press

Китай поддерживает присоединение Казахстана к БРИКС. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в Астане, его цитирует китайское агентство «Синьхуа».

«Китай поддерживает вступление Казахстана в БРИКС», — сказал он.

2 июля Си Цзиньпин прибыл в Астану для участия в 24-м заседании Совета глав стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с главой КНР заявил, что визит Си Цзиньпина в Астану имеет исключительное значение для отношений Казахстана и Китая. Президент Казахстана отметил, что отношения между странами развиваются беспрецедентными темпами.

Си Цзиньпин заявлял, что саммит ШОС сплотит страны-участники и откроет новую страницу сотрудничества. Он отметил, что в рамках своего председательства Казахстан проделал огромную плодотворную работу, что помогло повысить авторитет ШОС.

Ранее было названо число стран, желающих вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

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