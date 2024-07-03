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МИД Китая ответил президенту Финляндии на слова о зависимости России от КНР

В МИД КНР опровергли слова Стубба о зависимости России от Китая

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин ответила на заявление президента Финляндии Александера Стубба о зависимости Москвы от Пекина. Ее слова передает ТАСС.

«Китай и Россия — независимые и самостоятельные крупные державы. Мы продолжим неизменно стоять на стороне мира и диалога, поддерживать контакты со всеми сторонами, включая Россию», — заявила представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Таким образом она ответила на вопрос журналиста, попросившего прокомментировать слова Стубба, который ранее в интервью агентству Bloomberg утверждал, будто Россия «настолько зависит от Китая, что один звонок председателя КНР Си Цзиньпина может урегулировать украинский кризис».

2 июля власти КНР выразили протест в связи с заявлением Генсека НАТО Йенса Столтенберга о внешней политике Пекина, а также призвали альянс не наносить вред Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Накануне Столтенберг заявил, что альянсу нужно усилить партнерство с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для давления на КНР.

Ранее Стубб призвал ЕС перейти к экономике военного времени.

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