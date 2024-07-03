Зацикленность США на помощи Украине и игнорирование ее проблем привете к катастрофе, Вашингтону необходимо выступить за переговоры для урегулирования конфликта. Об этом в статье на сайте аналитического центра Defense Priorities заявил экс-советник Пентагона, бывший сотрудник ЦРУ МайклДиМино.

«Зацикленность на помощи как на панацее и игнорирование структурных и стратегических проблем, с которыми сталкивается Украина, — это рецепт катастрофы, которая не отвечает ни интересам Киева, ни интересам Вашингтона», — подчеркнул он.

По оценке ДиМино, идея о том, что помощь ВСУ может вывести Украину на передовые позиции, является заблуждением, поскольку «не вся военная поддержка будет немедленно переведена в вооружение». Кроме того, ожидается, что Украина «отчаянно будет нуждаться в еще одном крупном пакете помощи всего через восемь месяцев», считает эксперт.

При этом он отметил, что Украина продолжает терпеть неудачи на поле боя по четырем основным причинам: постоянная нехватка живой силы, неспособность генерировать наступательную боевую мощь, уменьшающаяся отдача от целого ряда якобы «переломных» западных вооружений и плохая тактика.

По мнению ДиМино, США должны выступать за переход к оборонительной стратегии и открытость к переговорному урегулированию, которое положит конец конфликту.

До этого экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что у Украины нет шансов окончить конфликт мирным путем до президентских выборов США в ноябре.

Ранее Путин назвал условие для изменения мирных предложений РФ по Украине.