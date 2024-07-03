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В Крыму назвали соучастников преступлений Украины

Чегринец: США, Великобритания и Франция ответственны за преступления Украины

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Kevin Lamarque/Reuters

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что «террористы, которые сидят у власти» в США, Великобритании и Франции несут ответственность за преступления Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Чегринец обратил внимание, что Вооруженные силы Украины наносят удары по Крыму не только американскими, но также французскими и британскими ракетами. По его словам, все страны, вооружающие Украину, должны понести за это наказание.

21 июня США разрешили Киеву использовать поставленное американское оружие для поражения любых российских войск, атакующих Украину через границу, а не только тех, которые находятся в районе Харькова.

Россия выступила с резкой критикой решения западных стран снять ограничения для ударов по территории страны.

Президент России Владимир Путин задавался вопросом, если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по российской территории, то почему у РФ нет права поставлять свое оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России.

Ранее в США назвали условие для увеличения дальности ударов ВСУ по России.

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