В МИД РФ усомнились в стремлении Украины к миру

Слова властей Украины о мире являются только прикрытием и ширмой, в действительности же эта страна продолжает следовать поставленной Западом цели нанести России стратегическое поражение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя реакцию Киева на предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня.

«Все слова о мире — это только слова-прикрытия, это только слова-ширмы, только слова-клише, мемы. Слова, которые как тезисы должны быть заучены и произнесены», — высказала свое мнение дипломат.

Захарова считает, что США назначили действующего президента Украины Владимира Зеленского своим «инструментом», поэтому ничего другого от него ожидать не приходится.

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в столицу Украины и призвал президента Владимира Зеленского задуматься над возможностью остановить боевые действия, чтобы ускорить приближение мирных переговоров. Киев отверг эти предложения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Орбан рассказал о реакции Зеленского на предложение о прекращении огня.