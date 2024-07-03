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В МИД РФ усомнились в стремлении Украины к миру

Захарова: все слова Украины о мире являются только ширмой и прикрытием

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Слова властей Украины о мире являются только прикрытием и ширмой, в действительности же эта страна продолжает следовать поставленной Западом цели нанести России стратегическое поражение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя реакцию Киева на предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня.

«Все слова о мире — это только слова-прикрытия, это только слова-ширмы, только слова-клише, мемы. Слова, которые как тезисы должны быть заучены и произнесены», — высказала свое мнение дипломат.

Захарова считает, что США назначили действующего президента Украины Владимира Зеленского своим «инструментом», поэтому ничего другого от него ожидать не приходится.

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в столицу Украины и призвал президента Владимира Зеленского задуматься над возможностью остановить боевые действия, чтобы ускорить приближение мирных переговоров. Киев отверг эти предложения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Орбан рассказал о реакции Зеленского на предложение о прекращении огня.

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