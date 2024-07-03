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Эксперт рассказал, как Финляндия и Швеция потеряли суверенитет

Эксперт Степанов: Финляндия и Швеция фактически потеряли свой суверенитет

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Shutterstock

Финляндия и Швеция фактически ликвидировали свой суверенитет и передали его под управление США. Об этом в беседе с ТАСС заявил военный эксперт Александр Степанов.

«Де-факто обе страны ликвидировали суверенитет над своими территориями, передав их под нужды Пентагона. И началось это задолго до СВО», — подчеркнул он.

К примеру, американская военно-промышленная компания Raytheon стала основным подрядчиком для поддержки системы ПВО Швеции еще в 2018 году. Она обеспечила Стокгольму поставки систем ПВО Patriot.

Шведская компания MilDef Group стала региональным офисом американской корпорации Lockheed Martin.

Кроме того, та же Lockheed Martin ранее определила финскую оборонную компанию Patria как «площадку» в Финляндии для локализации производственной американских истребителей F-35.

1 июля сообщалось, что парламент Финляндии единогласно одобрил соглашение с США, по которому откроет американской стороне доступ к 15 своим военным объектам.

Соглашение позволит открыть 15 военных баз в Финляндии для дальнейшего использования американскими войсками. В Финляндию также могут быть доставлено оборудование из США.

Ранее Финляндия признала, что ведет подготовку солдат ВСУ на своей территории.

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