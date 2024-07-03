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Опрос в ЕС показал, что европейцы скептически относятся к «победе Украины»

ECFR: жители ЕС склоняются к тому, что Украина не победит Россию

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Global Look Press

Европейцы склоняются к тому, что Украина не сможет победить Россию в конфликте. Об этом свидетельствуют данные опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Отвечая на вопрос о наиболее вероятном исходе конфликта на Украине, жители разных стран Европы допустили победу России. К примеру, в Греции 31% респондентов сообщили, что РФ может победить в рамках конфликта. В других странах этот показатель в среднем составил от 15 до 20% (ФРГ – 20%, Франция – 20%, Британия – 19%).

Большинство респондентов (от 30 до 50%) в разных странах ЕС отметили, что конфликт завершится, скорее всего, соглашением между сторонами. В Британии так считают 42% граждан, во Франции – 37%, в ФРГ – 33%.

Из опрошенных житеелй стран ЕС только в Эстонии преобладающим мнением была «победа» Украины (38%).

При этом большинство украинцев (58%) по-прежнему уверены, что ВСУ могут победить, и что они могут продолжать рассчитывать на поддержку своих международных союзников.

Кроме того, социологическое исследование также выявило значительные расхождения во мнениях среди стран ЕС относительно того, как поддержать оборону Украины и относительно вступления Киева в ЕС и НАТО.

Исследование проводилось в мае 2024 года. Погрешность и количество респондентов не названы.

До этого сообщалось, что 37% европейцев считают, что конфликт на Украине завершится урегулированием.

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