В Европе назвали наиболее вероятный исход конфликта на Украине

По данным опроса, проведенного аналитическим центром «Европейский совет по международным отношениям» в 15 европейских странах, наиболее вероятным исходом украинского конфликта считаются переговоры, а не победа Украины. Об этом пишет The Guardian.

Согласно результатам опроса, проведенного среди 19 566 человек в первой половине мая 2024 года, только в Эстонии преобладает мнение о возможной безоговорочной победе Украины.

Многие жители Италии, Греции и Болгарии высказались против увеличения поставок оружия на Украину.

До этого президент России Владимир Путин сделал мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине: признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.

Тем временем Украина отвергла план премьера Венгрии Орбана о переговорах с Россией. Орбан первый раз за почти десять лет посетил Украину. Будапешт назвал главной целью его визита прекращение боевых действий в Европе. Политик пытался лично уговорить Зеленского прекратить огонь по всей линии фронта и сделать это даже до начала каких-то переговоров с Россией. Однако Киев выступил резко против, считая, что передышка укрепит Россию и позволит Москве победить. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.