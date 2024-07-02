Байден заявил, что США вкладываются в «перебои электричества»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден оговорился, рассуждая о перебоях с электричеством в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы вложили миллиарды в развитие энергосистемы, чтобы расширить перебои с электричеством, чтобы свет, кондиционеры и холодильники работали в период жары», — заявил Байден, выступая в операционном центре агентства США по чрезвычайным ситуациям.

Помимо этой оговорки, Байден также пообещал провести «лето Белого дома на тему экстремальной жары» — возможно, американский президент перепутал слова «лето» (summer) и «саммит». Проблемы с перебоями электроэнергии в конце своего выступления Байден перевел на изменения климата, назвав «тупицами» тех, кто не верит в проблему изменения климата.

До этого конгрессмен-демократ, член палаты представителей США от Остина (штат Техас) Ллойд Доггетт призвал президента Джо Байдена покинуть предвыборную гонку и не баллотироваться на пост президента вновь.

Ранее Карлсон предрек замену кандидатуры Байдена на предстоящих выборах.